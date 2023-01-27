27 января 2023, 14:00
Россия справится без санкционной японской техники
Завкафедры востоковедения МГИМО Стрельцов: японские санкции не сильно отразятся на России
Кабмин Японии с 3 февраля запретит поставки в Россию роботов, медоборудования и вакцин. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в интервью «360» оценил последствия этих санкций для России.
«В РФ японская техника применяется довольно активно», — отметил он.
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Среди медицинского оборудования Стрельцов выделил аппараты для рентгена и операций. Также он отметил, что в России часто используют японские роботы.
«Эта восточная страна — передовая в области робототехники», — сказал собеседник «360».
По его словам, новые санкции осложнят ситуацию.
«Вероятно, есть заменители. Но в Японии создают качественную продукцию. В том числе и в области здравоохранения», — сообщил Стрельцов.
При этом запрет на экспорт японских вакцин не сильно скажется на эпидемиологической ситуации в России.
«Не уверен, что РФ закупала много лекарств от вирусов из этой страны. Сами японцы в основном используют американские вакцины против COVID-19», — сказал он.
Стрельцов сказал, что в итоге Россия справится и с этой трудностью.
Япония
Санкции
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