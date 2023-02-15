Важное 15 февраля 2023, 20:16 Россия созвала Совбез ООН после новых данных о диверсиях на «Северных потоках» Полянский: заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» пройдет 22 февраля РИА «Новости»

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Новую информацию о диверсиях на нитках газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Россия представит на заседании Совета безопасности ООН, которое пройдет 22 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«В свете новой информации относительно подрывов ниток газопроводов „Северный поток“ мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — уточнил он.

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О проведении специального заседания Совета безопасности ООН, посвященного диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ООН должна внимательно изучить новые факты и найти способ организовать расследование диверсий на газопроводах.

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Российский министр сделал свое заявление после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, который заявил об участии США и Норвегии в диверсиях на газопроводах.

По словам его источников, взрывчатку в водах Дании и Норвегии заложили водолазы во время учений НАТО после одобрения президента США Джо Байдена. Детонацию провели при помощи сброшенного норвежскими пилотами гидроакустического буя.