Россия создаст вакцину от коронавируса

Российские специалисты уже занимаются созданием экспресс-теста для определения нового коронавируса, а Минздрав планирует разработать вакцину от заболевания. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.

«Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос — нам необходима соответствующая модель на животных. Второй — нам необходим сам живой вирус», — сказал Краевой ТАСС.

Он добавил, что сейчас российское министерство работает с китайской стороной, чтобы получить необходимые биологические материалы.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в феврале 2020 года ученые закончат создание экспресс-теста, с помощью которого можно будет выявить новый тип коронавируса. В свою очередь, Роспотребнадзор дал советы россиянам перед поездкой в Китай. Граждан призвали избегать рынков, мыть руки и пить только бутилированную воду.

По состоянию на 21 января в мире подтвержден 291 случай заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. Очаг болезни находится в китайском городе Ухань, однако есть заразившиеся в Таиланде, Южной Корее и Японии. Кроме того, заболевание привело к смерти четырех человек.