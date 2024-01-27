Мир 27 января 2024, 14:44 Россия создаст новую систему экономических связей — Песков Песков: Россия разработает альтернативу мировой финансовой системе Freepik

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Россия работает над созданием новой системы экономических связей. Такое заявление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал в интервью газете Washington Post.

«Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — отметил официальный представитель Кремля.

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Издание же утверждает, что Россия якобы готова бросить вызов международной финансовой системе. Газета написала, что РФ «стремится создать альянсы, чтобы подорвать Запад».

Представители европейских служб безопасности заявили, что Россия якобы во многом является младшим партнером Китая. Пока неясно, действительно ли КНР заинтересована в поддержке грандиозных планов РФ. Один высокопоставленный европейский чиновник отметил, что российские власти очень последовательны и систематичны, они стараются использовать все возможности.

Ранее внезапная поездка президента Владимира Путина в Калининград вызвала панику в приграничных странах Евросоюза. Выросли опасения по поводу возможного конфликта с НАТО.