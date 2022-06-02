Россия сорвала маску плюрализма с США

Плюрализм Запада оказался маской, которую сорвала спецоперация России на Украине. Такое заявление в эфире «360» сделал директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Далее — его прямая речь.

Десятки лет мы слышали от США, что у них толерантность, что они уважают плюрализм и разные точки зрения. Что они ко всему подходят с этнической точки зрения.

И вот, пожалуйста: сейчас мы видим, что на самом деле все абсолютная неправда и абсолютная ложь. Русских отовсюду исключают. Причем везде идет компания против русских. Везде у наших соотечественников возникают вопросы с работой. На Западе выгоняют людей просто потому, что русский.

Даже для звезд культуры и известнейших людей чинят препятствия: отменяют контракты, аренду. Банковские счета закрывают. И оказалось, что все это можно.

Оказалось, что никакого плюрализма нет. Перекрыто все абсолютно. Какое там уважение?

К тому же, прямая атака идет на православие. Вот тут очевидное, прямо сформулированное гонение на православие.

Ну и последний момент, который мне кажется очень важным. Мы видим, что действия США приводят к совершенно другому результату. Ведь было же оппозиционно настроенные наши олигархи и предприниматели. Сколько людей этих сидело в Лондоне, и они все выпрыгивали и говорили они не с Россией, что они против России. А вдруг оказалось, что у них также блокируют недвижимость, что им также все перекрывают и ничего не помогает.