29 июня 2023, 23:57
Россия сообщила в ООН, что не намерена взрывать Запорожскую АЭС
Небензя: РФ направила в ООН письмо, что не намерена взрывать Запорожскую АЭС
Российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, где подтвердила, что не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передал ТАСС.
В документе также есть призыв к генеральному секретарю ООН принудить Украину воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС.
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Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта на ЗАЭС могут свидетельствовать о том, что киевский режим сам намерен ударить по станции ради втягивания в конфликт Североатлантического альянса.
По словам советника, украинская сторона считает такой шаг «легальным способом», а для достижения своих целей Киев может использовать «грязную бомбу».
О вероятной попытке Украины взорвать ЗАЭС предупреждал также бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он отмечал, что Зеленский хочет создать условия для теракта под чужим флагом.
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Запорожская АЭС
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