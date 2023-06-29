Мир 29 июня 2023, 23:57 Россия сообщила в ООН, что не намерена взрывать Запорожскую АЭС Небензя: РФ направила в ООН письмо, что не намерена взрывать Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, где подтвердила, что не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передал ТАСС.

В документе также есть призыв к генеральному секретарю ООН принудить Украину воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС.

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Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта на ЗАЭС могут свидетельствовать о том, что киевский режим сам намерен ударить по станции ради втягивания в конфликт Североатлантического альянса.

По словам советника, украинская сторона считает такой шаг «легальным способом», а для достижения своих целей Киев может использовать «грязную бомбу».

О вероятной попытке Украины взорвать ЗАЭС предупреждал также бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он отмечал, что Зеленский хочет создать условия для теракта под чужим флагом.