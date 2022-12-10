Мир 10 декабря 2022, 19:41 Россия сообщила Турции об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса Замглавы МИД Вершинин сообщил турецкому коллеге про обстрелы Донбасса со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные регулярно обстреливают гражданские объекты, а также жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщил МИД, эту информацию заместитель главы ведомства Сергей Вершинин сообщил турецкому коллеге Седату Оналу.

Встреча прошла в Стамбуле, где дипломаты провели консультации по международным и региональным вопросам.

Реклама

В ходе диалога стороны обсудили вопрос реформы Совета безопасности ООН, а также всю работу организации. Еще одной темой стали кризисы в Афганистане, Ливии, Йемене, а также в зоне палестинско-израильского конфликта.

Реклама

Затронули дипломаты и тему урегулирования ситуации в Сирии на основе резолюции Совбеза ООН, а также расширение комплексного международного гуманитарного содействия.

Вершинин в деталях рассказал турецкому коллеге о сложной ситуации в Донбассе и на освобожденных территориях, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков. Представитель МИД России подчеркнул, что объектами атак стали гражданские объекты и мирное население.

Дипломаты подняли вопрос о реализации Стамбульских соглашений, в том числе обсудили процесс вывоза украинского зерна и реализацию меморандума по продвижению российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Участники диалога пришли к выводу, что это позволит ликвидировать угрозу мирового голода.