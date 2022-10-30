Россия сообщила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Черном море | 360°

Мир 30 октября 2022, 01:39 Россия сообщила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Черном море СКЦ получил уведомление от России о проблеме обеспечения безопасности в Черном море РИА "Новости"

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Российская сторона направила уведомление координатору ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Амиру Абдулле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в Черном море, сообщил ТАСС.

Ранее постоянное представительство России информировало генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке после атаки на корабли Черноморского флота.

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Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке 29 октября. Как отметили в ведомстве, украинские боевики направили дроны на корабли, обеспечивающих безопасность прохода судов с украинским зерном.

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После этого в министерстве иностранных дел заявили, что Россия не может гарантировать безопасность прохода гражданских сухогрузов через гуманитарный коридор. Участие в сделке приостановили на неопределенный срок.

Известно, что Минобороны Турции уже в ближайшее время выступит с заявлением относительно приостановки российского участия в зерновой сделке. Турецкое ведомство поделится позицией республики в связи с решением России.