Мир 17 ноября 2022, 15:10 Рябков: США глубже проникают в конфликт на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: США все глубже вовлекаются в конфликт на Украине Unsplash

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Соединенные Штаты сознательно расширяют поддержку Украины, тем самым они все глубже вовлекаются в конфликт. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI.

«США все глубже вовлекаются в эту ситуацию, они для себя, по-моему, определили возможность такого, с точки зрения поддержки Киева, о чем ранее речь не шла», — сказал он.

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Рябков отметил, что Россия учитывает в своем военном планировании растущую вовлеченность Штатов. По его словам, в МИД «исходят из этой новой роли США». Он также заявил, что Россия предостерегает Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине.

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В том же интервью Сергей Рябков пообещал, что Россия будет терпеливо объяснять, кто несет ответственность за инцидент с ракетами в Польше. По его словам, то, с какой абсурдностью оппоненты России пытаются переложить ответственность на нее буквально за все, явственно говорит о глубине их падения.