Мир 08 июля 2023, 01:03 Россия сократит поставки нефти в августе Минэнерго: Россия сократит поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе Pxhere

Читать 360tv в

Россия подтвердила сокращение поставок нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки путем сокращения экспорта в августе. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго страны.

«Россия подтверждает, что сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения», — отметили в министерстве.

Реклама

В Минэнерго добавили, что сокращение дополняет добровольное снижение, о котором Россия объявила ранее и которое продлили до конца 2024 года.

Вице-премьер Александр Новак ранее уже говорил о сокращении экспорта нефти. Решение об этом приняли в марте.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил о наблюдающейся динамике ненефтегазовых доходов. За январь–май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов, отметил глава государства. В мае, по его словам, темпы роста составили +28,5%.