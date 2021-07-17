Россия сократила вложения в госдолг США

В мае этого года Россия сократила вложения в американские гособлигации примерно на 150 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда долларов. Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов США.

В результате российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте. Тогда вложения сократились на 30%.

В 2018 году Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга. Тогда страна начала распродавать свой портфель в 96 миллиардов долларов.

Российские власти считают, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг, а также способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах.

В середине июня этого года вступили в силу санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований.