Мир 27 мая 2023, 11:10 Россия сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ до 350 человек SZ: немцам придется уехать из-за сокращения предела численности сотрудников в России РИА «Новости»

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Российское правительство приняло решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в стране до 350. Из-за этого несколько сотен немцев вынуждены до начала июня уехать. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в России», — уточнило издание.

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Страну покинут дипломаты, педагоги, сотрудники культурного центра имени Гете. Сокращение стало ответом на высылку ФРГ российских дипломатов.

По информации газеты, немецкий МИД заявил, что в ответ на сокращение числа его сотрудников в России будет вынужден сбалансировать российское присутствие в Германии.

«Для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России», — отметили в ведомстве.

В МИД указали на необходимость обеспечить дипломатическое присутствие и одновременно сохранить реальный баланс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил ответными мерами за высылку российских дипломатов из стран Европы.