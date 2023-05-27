27 мая 2023, 11:10
Россия сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ до 350 человек
SZ: немцам придется уехать из-за сокращения предела численности сотрудников в России
Российское правительство приняло решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в стране до 350. Из-за этого несколько сотен немцев вынуждены до начала июня уехать. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в России», — уточнило издание.
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Страну покинут дипломаты, педагоги, сотрудники культурного центра имени Гете. Сокращение стало ответом на высылку ФРГ российских дипломатов.
По информации газеты, немецкий МИД заявил, что в ответ на сокращение числа его сотрудников в России будет вынужден сбалансировать российское присутствие в Германии.
«Для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России», — отметили в ведомстве.
В МИД указали на необходимость обеспечить дипломатическое присутствие и одновременно сохранить реальный баланс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил ответными мерами за высылку российских дипломатов из стран Европы.
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