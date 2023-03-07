Мир 07 марта 2023, 22:42 Россия сократила поставки газа в страны ЕС на 80% Глава ЕК фон дер Ляйен: Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставки газа из России в страны Евросоюза сократились на 80%, констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ее процитировал ТАСС.

«Мы были самыми большими клиентами России, однако она сократила на 80% поставки [газа] всего за восемь месяцев», — заявила фон дер Ляйен.

Реклама

По словам главы Еврокомиссии, после начала спецоперации на Украине Евросоюз предпринял все возможные меры, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Реклама

Однако слова фон дер Ляйен о конце зависимости от российского топлива посчитали лукавством. Это не избавление от зависимости, а снижение экономического потенциала Европейского Союза и отчаянная экономия со стороны населения. Урсула фон дер Ляйен пытается выдать свою импотенцию как управленца за победу, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Представитель нефтегазовой компании Equinor ранее заявил, что Норвегия не сможет полностью заменить Россию на энергетическом рынке.