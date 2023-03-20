Мир 20 марта 2023, 12:29 Россия сохранит за собой выход к Азовскому морю в ходе спецоперации — СМИ AT: Россия сохранит контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса, ВСУ проиграют freepik

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Россия сумеет сохранить контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса в ходе проведения спецоперации, сообщило китайское издание Asia Times. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский согласится прибегнуть к мирному плану, предложенному властями КНР.

Авторы статьи напомнили, что США отклонили китайский мирный план, но этого не сделал Владимир Зеленский. Украинского лидера склонят к урегулированию конфликта — в таком случае за Россией останется большая часть Донбасса и полный контроль над Азовским морем. ВСУ не смогут вести борьбу из-за нехватки боеприпасов и живой силы.

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Недооценивая РФ, Штаты «катастрофически теряют влияние», отметили журналисты. Они уточнили, что в США нет таких промышленных мощностей, которые бы обеспечили ВСУ боеприпасами.

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Американские власти используют Украину для ослабления России и установления контроля над Европой, отметили китайские обозреватели. По их словам, США не желают завершения конфликта, поэтому всячески препятствуют рассмотрению мирного плана, предложенного КНР.