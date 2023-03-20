20 марта 2023, 12:29
Россия сохранит за собой выход к Азовскому морю в ходе спецоперации — СМИ
AT: Россия сохранит контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса, ВСУ проиграют
Россия сумеет сохранить контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса в ходе проведения спецоперации, сообщило китайское издание Asia Times. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский согласится прибегнуть к мирному плану, предложенному властями КНР.
Авторы статьи напомнили, что США отклонили китайский мирный план, но этого не сделал Владимир Зеленский. Украинского лидера склонят к урегулированию конфликта — в таком случае за Россией останется большая часть Донбасса и полный контроль над Азовским морем. ВСУ не смогут вести борьбу из-за нехватки боеприпасов и живой силы.
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Недооценивая РФ, Штаты «катастрофически теряют влияние», отметили журналисты. Они уточнили, что в США нет таких промышленных мощностей, которые бы обеспечили ВСУ боеприпасами.
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Американские власти используют Украину для ослабления России и установления контроля над Европой, отметили китайские обозреватели. По их словам, США не желают завершения конфликта, поэтому всячески препятствуют рассмотрению мирного плана, предложенного КНР.
Донбасс
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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