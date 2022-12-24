Мир 24 декабря 2022, 05:25 Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину в 2023 году, заявили в МИД Замглавы МИД Галузин: Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину в 2023 году Pxhere

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Россия намерена сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.

«Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу „Россия 24“ президент „Транснефти“ Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — сказал Галузин.

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Украинская сторона, как отметил дипломат, связалась с «Транснефтью», чтобы обсудить транзит.

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В начале декабря вступили в силу санкции Запада в отношении российской нефти, отправляемой по морю. Евросоюз ввел полное эмбарго на перевозку сырья из России, а страны «Большой семерки» и Австралия ограничили цены в 60 долларов за баррель нефти из РФ. Из-за такого решения Украину ожидают дефицит горючего и возросшие ценники на него, предсказал директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Для Европы такое положение дел тоже невыгодно. В выигрыше останутся лишь США. Именно американцы занимаются реэкспортом нефти по всему миру.