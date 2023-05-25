Мир 25 мая 2023, 10:25 Россия сохранит контроль над ядерным оружием на территории Белоруссии Министр обороны Шойгу: контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется за Россией Пресс-служба Минобороны

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Контроль и решения по тактическому ядерному оружию, размещенному на территории Белоруссии, остается за Россией. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова привел ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия не передает вооружение соседнему государству.

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«Мы не передает ядерное оружие Белоруссии. Контроль за ним, а также решения о возможном применении останутся за Россией», — сказал он.

В четверг Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок хранения ядерных вооружений на территории республики.

«В дальнейшем возможны дополнительные меры по реагированию на военно-политическую обстановку и обеспечению безопасности Союзного государства», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин в марте объявил, что в республике построят специальное хранилище для размещения тактического ядерного оружия.