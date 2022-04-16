Россия сохранила статус наблюдателя в СПЧ

Россия после исключения из Совета по правам человека в ООН сохранила за собой роль наблюдателя. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, этот статус позволяет сохранить за страной право делать заявления и выступать перед остальными членами.

«Мы сможем донести свою позицию по актуальным вопросам в усложнившихся условиях, участвовать в переговорном процессе по резолюциям и вносить собственные инициативы», — сообщил дипломат.

Вершинин отметил, что Россия не могла допустить, чтобы в отношении страны реализовали «ливийский сценарий» в 2011 году, когда Триполи лишили возможности выступать и распространять любые заявления.

Специалист по международному праву Владимир Таболин назвал СПЧ не влияющим на жизнь россиян и неэффективным органом. По его мнению, никаких последствий исключения РФ из Совета не будет.