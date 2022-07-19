Россия сохранила независимость при Путине, подчеркнули в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что при правлении Владимира Путина Россия сохранила свою независимость. Об этом он сказал по итогам встречи с главой РФ в Тегеране.

Президент России Владимир Путин прибыл в иранскую столицу для участия в саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Он уже провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи и приступил к переговорам с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Турции отметил, что Россия представила конструктивную позицию при обсуждении вопроса о вывозе украинского зерна, и выразил надежду на успешное разрешение проблемы.

Путин в ответ указал на развивающиеся российско-турецкие отношения и растущий товарооборот между двумя странами. Президент РФ подчеркнул, что рад личной встрече с турецким коллегой.