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    19 июля 2022, 20:41

    Россия сохранила независимость при Путине, подчеркнули в Иране

    Верховный лидер Ирана Хаменеи: Россия при Путине сохранила свою независимость

    Александра Ломейко

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что при правлении Владимира Путина Россия сохранила свою независимость. Об этом он сказал по итогам встречи с главой РФ в Тегеране.

    Президент России Владимир Путин прибыл в иранскую столицу для участия в саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

    Он уже провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи и приступил к переговорам с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Глава Турции отметил, что Россия представила конструктивную позицию при обсуждении вопроса о вывозе украинского зерна, и выразил надежду на успешное разрешение проблемы.

    Путин в ответ указал на развивающиеся российско-турецкие отношения и растущий товарооборот между двумя странами. Президент РФ подчеркнул, что рад личной встрече с турецким коллегой.