Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Россия и Белоруссия договорились по вопросу поставок нефти. Минск будет покупать топливо по мировым ценам, без каких-либо индивидуальных условий.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — приводит БелТА слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого.

По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко хотел добиться именно этого решения, без каких-либо эксклюзивных условий. Крутой добавил, что во время переговоров российский лидер Владимир Путин согласился с позицией Минска.

«Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — отметил он.

В ближайшие дни, как сказал Крутой, министр энергетики России Александр Новак должен встретиться с компаниями, которые поставляют нефть в Белоруссию. Он обещал «всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов».

«Но при этом и концерн „Белнефтехим“, и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем», — заключил он.

Переговоры по нефти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко проходили 7 февраля в Сочи. Стороны договорились сохранить условия поставки газа в 2020 году на условиях 2019-го.