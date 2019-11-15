Россия согласилась на взаимное помилование осужденных с Литвой
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиянПодробнее
«По моим данным, это зеркальные меры», — приводит ответ Нарышкина РИА «Новости» на вопрос о реакции России на помилование заключенных Литвой.
Перед этим председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Дайнюс Гайжаускас заявил, что дал зеленый свет для обмена сторонами заключенных и возвращения граждан Литвы на родину.
«Ожидаем, когда встречные шаги будут предприняты Россией», — сказал он в эфире радио LRT.
Ранее стало известно, что литовский президент Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Первый был приговорен к 10 годам тюрьмы летом 2017 года. Его обвинили в причастности к группировке, которая вербовала жителей Литвы для шпионажа. Моисеенко зимой 2017 года был приговорен к 10,5 года заключения за незаконное хранение оружия и взрывчатки.