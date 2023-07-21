Мир 21 июля 2023, 19:15 Россия сочла всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины местом дислокации ВСУ Полянский: Украина использовала зерновую сделку для накопления мощностей в районе портов

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Власти Украины использовали зерновую сделку для значительного накопления ресурсов ВСУ. С прекращением черноморской инициативы у России появилась возможность исправить эту ситуацию, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», — указал дипломат на заседании Совбеза всемирной организации по «черноморской инициативе».

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Там же, по словам Полянского, размещали и значительные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников. Прекращение сделки даст России исправить сложившееся положение дел, указал он.

«Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением», — заключил Полянский.