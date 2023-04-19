Мир 19 апреля 2023, 09:34 Россия сочла новое заявление Японии по Курилам «ничтожным пассажем» МИД России назвал ничтожным упоминание Курил в «Синей книге по дипломатии» Японии flickr

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Япония и раньше называла Курильские острова оккупированными, поэтому их очередное упоминание в «Синей книге по дипломатии» ничего не изменило. Представитель МИД России в беседе с РИА «Новости» назвал претензии необоснованными.

Курилы, по его словам, признали по итогам Второй мировой войны российскими на законных основаниях. Представитель внешнеполитического ведомства назвал территориальные претензии необоснованными и напомнил, что японская сторона не в первый раз сделала заявление о якобы имевшей место оккупации.

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«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Обвинения в незаконной оккупации появились в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год второй раз подряд после 20-летнего перерыва. Япония также впервые с 2011 года объявила Курильские острова своей территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это неприемлемой формулировкой. Политолог Джефри Хорнунг предупредил, что из-за такой тактики японское правительство может потерять шанс на мирное решение вопроса.