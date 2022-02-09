Россия сняла запрет на въезд для более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана

Российские власти амнистировали более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, которым в 2021 году запретили въезд. Об этом сообщила глава Минтруда республики Ширин Амонзода, передал «Интерфакс».

Россия разрешила въезд для 120 590 трудовых мигрантов из Таджикистана. Амонзода уточнила, что решение об амнистии приняли в результате переговоров.

Речь идет о тех, кому правоохранительные органы России в 2021 году запретили въезд в страну из-за нарушений законодательства и порядка проживания. Теперь они могут вернуться в РФ для продолжения трудовой деятельности.

Министр труда Таджикистана добавила, что среди амнистированных нет тех, кому въезд в Россию запретили по решению суда.

По словам Амонзоды, на фоне всплеска коронавируса в 2020 году работать в Россию смогли уехать только 129 тысяч граждан Таджикистана, но уже в 2021 году на заработки в РФ направились 374 тысячи человек.

Ранее RT сообщал, что с 2022 года иностранцев за незаконную трудовую деятельность в России могут не только оштрафовать, но и выдворить из страны с запретом обратного въезда.