Россия сможет выйти на мировой рынок меха после массового уничтожения норок в Дании

Из-за массового уничтожения норок в Дании Россия может выйти на мировой рынок меха. Об этом сообщили в российском Минпромторге.

Дания считается крупнейшим производителей норковых шкурок. Но после уничтожения этих животных Россия сможет пробиться на мировой рынок, конкуренция для страны попросту ослабнет.

«Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Не исключается также введение запрета на производство меховых изделий, за который ранее уже выступали отдельные политики и активисты», — передает РИА «Новости» слова пресс-службы ведомства.

Если в Дании все же решат истребить 12 миллионов норок, то в стране будут вынуждены закрыться более тысячи ферм.

В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все норки на зверофермах должны быть убиты. Как выяснилось, от них новым видом коронавируса на ферме заразились 12 работников. Поэтому животные могут стать угрозой не только для страны, но и для мира. Фредериксен добавила, что убытки фермерам будут возмещены.