Мир 02 ноября 2022, 09:32 Россия сможет вместо Украины поставить зерно в Африку за счет рекордного урожая Кубани — СМИ Ura.ru: Краснодарский край может поставить зерно в Африку после срыва зерновой сделки piqsels

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Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и обсудил рекордный урожай. Экономисты и политологи заявили Ura.ru, что именно этот регион может предоставить Африке пшеницу после срыва зерновой сделки.

«Зерно загрузили на корабль, прошли через Босфор, и вот она — Африка. Все рядом. С учетом приостановки Россией своего участия в зерновой сделке инициатива о компенсации объемов логична», — сказал ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников.

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Он считает, что Россия за счет кубанского зерна могла бы компенсировать бедным странам украинское. Краснодарский край имеет не только сырье, но и пути выхода по морю к его получателям. Однако для этого нужна поддержка международного сообщества.

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С ним согласился политолог Дмитрий Нечаев. Он назвал Краснодарский край приоритетным регионом для оказания помощи Африке. Если кубанское зерно поставят голодающим взамен украинского, это положительно скажется на имидже России.

Встреча прошла 1 ноября в Сочи. В 2022 году на Кубани собрали 15,1 миллиона тонн зерна, зернобобовых и риса. Из них 10,7 миллиона тонн пшеницы. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал это рекордом. Доля твердых сортов, из которых можно печь хлеб, в общем объеме собранной пшеницы составила 85%.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после нападения на суда Черноморского флота в Севастопольской бухте. Минсельхоз объявил, что в ближайшие месяцы страна готова бесплатно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна.