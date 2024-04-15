Мир 15 апреля 2024, 09:36 Россия сможет сделать терминалы Starlink своей целью Начальник войск РЭБ Ласточкин: терминалы Starlink можно сделать целями на СВО Wolf von Dewitz/dpa / Global Look Press

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Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, целями в рамках спецоперации. С таким заявлением в интервью газете «Красная звезда» выступил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — заявил Ласточкин.

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Начальник войск РЭБ отметил, что за время спецоперации данные радиоразведки множество раз выявляли использование таких терминалов в звеньях управления украинской армии. Однако изначально целью системы, напомнил Ласточкин, было обеспечение доступа пользователей к информационным технологиям.

«Скрыть очевидные факты применения коммерческой системы связи в военных целях невозможно», — добавил он.

Это в очередной раз демонстрирует двойные стандарты и лицемерие международной политики Соединенных Штатов.

Ранее Пентагон потратил 23 миллиона долларов на терминалы Starlink для Украины. Контракт заключили еще в июне 2023 года. Однако украинская коррупция пробила новое дно: полученные от Запада терминалы Starlink выставили на продажу.

При этом американские власти также пытались предотвратить использование терминалов спутниковой интернет-связи Starlink российскими военнослужащими. Но компания SpaceX опровергла сотрудничество с Россией и работу своих терминалов на ее территории.