27 апреля 2023, 03:45
Россия сможет продолжать спецоперацию минимум год — разведка США
The Jerusalem Post: несмотря на санкции, Россия сможет продолжать СВО еще год
Росси сможет продолжить добиваться целей спецоперации по крайней мере еще один год. Данные американской разведки обнародовало издание The Jerusalem Post.
Несмотря на постоянные санкции со стороны Запада и ужесточение уже существующих, подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине не получилось, отметили авторы статьи.
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Согласно данным американской разведки, для снижения влияния санкций «Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, рост импорта и способность бизнеса к адаптации».
В ближайшее время Евросоюз планирует ввести 11-й пакет ограничений для России, который будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.
По словам еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрида Макгиннеса, ЕС намерен убедиться, что у России не будет шансов обойти европейские санкции. Не исключено, что меры против обхода ограничений российской стороной распространятся на Турцию, Казахстан и другие арабские страны.
Санкции
Россия
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
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