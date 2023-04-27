Мир 27 апреля 2023, 03:45 Россия сможет продолжать спецоперацию минимум год — разведка США The Jerusalem Post: несмотря на санкции, Россия сможет продолжать СВО еще год РИА «Новости»

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Росси сможет продолжить добиваться целей спецоперации по крайней мере еще один год. Данные американской разведки обнародовало издание The Jerusalem Post.

Несмотря на постоянные санкции со стороны Запада и ужесточение уже существующих, подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине не получилось, отметили авторы статьи.

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Согласно данным американской разведки, для снижения влияния санкций «Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, рост импорта и способность бизнеса к адаптации».

В ближайшее время Евросоюз планирует ввести 11-й пакет ограничений для России, который будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

По словам еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрида Макгиннеса, ЕС намерен убедиться, что у России не будет шансов обойти европейские санкции. Не исключено, что меры против обхода ограничений российской стороной распространятся на Турцию, Казахстан и другие арабские страны.