17 июня 2023, 11:08
Песков отказал западной прессе в «business as usual»
Пресс-секретарь Песков назвал условие, при котором Россия примет западных журналистов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС заявил, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом.
«Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных», — сказал официальный представитель Кремля.
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Пресс-секретарь уточнил, что «business as usual больше не будет». Песков добавил, что все зарубежные репортеры, например, могли смотреть пленарную сессию ПМЭФ-2023 в прямом эфире.
Песков также отмечал, что выступление российского лидера Владимира Путина на форуме, которое прошло 16 июня, Запад услышал. Российский лидер высказался о международной обстановке и оценил украинское контрнаступление.
Представитель Кремля также подробнее рассказал о принципе формирования границ санитарной зоны на Украине, о которой сообщил Путин. Размеры зоны будут зависеть от дальности вооружений ВСУ.
Дмитрий Песков
Журналистика
Запад
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