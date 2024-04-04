Мир 04 апреля 2024, 01:37 Россия сможет ответить на агрессию НАТО ядерным оружием Коротченко: НАТО вынудит Россию изменить ядерную доктрину РИА «Новости»

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Россия может пересмотреть военную доктрину в области применения ядерного оружия. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, это связано с расширением НАТО. Россия сможет применить атомные заряды в ответ на агрессию блока против страны с использованием конвенционального оружия.

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Коротченко также отметил, что украинский беспилотник, который нанес удар по объекту инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель при помощи западных стран. По его словам, дрон запустили с территории Украины таким образом, чтобы он смог обойти и преодолеть зоны действия российских систем ПВО. Без помощи западных стран ВСУ с такой задачей справиться бы не смогли.