Как рассказали в компании Nord Stream 2, строительство «Северного потока — 2» активно продолжается. Из 2,46 тысяч километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи.

При этом не исключается, что швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, которая остановила работу из-за американских санкций, вернется к проекту. Если этого не произойдет, у России имеется свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», рассказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

На сегодняшний день корабль находится в Находке, его путь до Балтики займет примерно 1,5–2 месяца. Как уверены эксперты, задержка строительства «Северного потока — 2» неизбежна, но она будет не критичной.

В реализации проекта не сомневается ни один из опрошенных изданием экспертов. По их мнению, серьезных последствий задержка по срокам не принесет.