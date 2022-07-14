Россия сейчас формирует позицию по ответу Еврокомиссии (ЕК) относительно калининградского транзита. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Опубликовали вчера решение, я имею в виду Еврокомиссия, вернее не решение даже, это разъяснение. Оно снимает ограничения для определенной номенклатуры продукции, товаров, которые перевозятся [в Калининградскую область] железнодорожным путем. Мы, в общем-то, прокомментировали вчера и остаемся на этих позициях, что это проявление реализма и здравомыслия. <…> Мы формируем позицию», — сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

Накануне Евросоюз опубликовал разъяснения для стран-участниц по транзиту товаров в Россию. В документе сказано, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен, автомобильный — под запретом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет добавиться полного снятия ограничений.

Ранее Захарова сказала, что если проблемы с транзитом через Литву в Калининград продолжатся, то ЕС и литовские власти ждут жесткие ответные меры со стороны России.