Россия с 2023 года получит право продавать долги иностранных государств | 360°

Мир 29 сентября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Россия с 2023 года получит право продавать долги иностранных государств РБК: правительство России с 2023 года сможет продавать долги иностранных государств РИА Новости

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Правительство России с 2023 года получит право передавать требования к иностранным странам-должникам и структурам, не находящимся под санкциями и работающим в этом государстве. Об этом написал РБК.

Данный способ даст возможность российскому правительству обойти западные санкции и взыскать денежные средства по задолженности в федеральный бюджет от стран-должников. Продажу задолженности планируют реализовать в той валюте, которая не находится под санкциями.

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В скором времени данный пункт внесут в проект федерального бюджета.

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После начала специальной операции России на Украине западные страны ввели против России санкционные ограничения, заморозив российские резервы на несколько сотен миллиардов долларов.

Евросоюз ввел семь пакетов санкций, касающихся финансовой и хозяйственной деятельности отечественных государственных учреждений и банков.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европу «дурачками, которых развели» США. По его мнению, санкции против России нанесли удар самой европейской экономике.

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