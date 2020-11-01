Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией

Россия возобновляет авиасообщение с Японией с 1 ноября. Самолеты будут дважды в неделю летать из Москвы в Токио и один раз — из Владивостока в Токио.

Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объявил еще 14 октября. Решение было принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавируса за семь дней не более одного.

Авиакомпании смогут выполнять три рейса в Японию в неделю (два рейса Токио из Москвы, один — из Владивостока), уточнило РИА «Новости».

В авиакомпании «Аэрофлот» ранее сообщили, что рейсы в Токио будут возобновлены 5 ноября. На первом этапе перелеты в Японию будут выполняться раз в неделю, в дальнейшем дважды в неделю.

Начиная с 9 ноября самолеты авиакомпании Аir Serbia снова будут летать в Россию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Продажу билетов уже открыли для пассажиров.

Страны закрыли авиасообщение весной в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря стабилизации ситуации удалось возобновить уже многие направления.