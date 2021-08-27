Россия решительным образом осудила теракты в Кабуле

Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане. Она самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что подтвердились пессимистические прогнозы о том, что хаосом в Афганистане решили воспользоваться «Исламское государство»* и производные от ИГ*.

«Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», — добавил представитель Кремля.

По его словам, РФ пока не собирается проводить новые операции по вывозу людей из Кабула, в будущем все будет зависеть от развития событий. Песков рассказал, что президент Владимир Путин не будет делать публичных обращений из-за ситуации в Афганистане, ведь Россия не участвовала в действиях западной коалиции в этом государстве.

Два взрыва прогремели около аэропорта Кабула 26 августа. Их устроили террористы-смертники. По последним данным, погибли 110 человек, сообщил телеканал Al Jazeera. Более 150 — пострадали. Президент США Джо Байден признал личную ответственность за то, что произошло в афганской столице.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.