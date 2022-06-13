Россия решила помочь Филиппинам в сфере энергетики

Россия изъявила готовность помочь Филиппинам в сфере энергетики, рассказал посол России в республике Марат Павлов журналистам после встречи с избранным президентом страны Фердинандом Маркосом — младшим. Об этом написала медиагруппа ABS-CBN.

Избранный президент Филиппин будет сотрудничать с Российской Федерацией по ряду направлений, среди которых энергетика, уточнил Павлов.

«Россия готова улучшать традиционно дружественные отношения между нашими странами по многим направлениям сотрудничества, поскольку это отвечает интересам наших народов», — заметил посол России в Филиппинах.

Инаугурация Маркуса-младшего состоится 30 июня. Выборы прошли 9 мая.

Ранее, в марте, Маркос-младший призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом, по словам нового советника по национальной безопасности Филиппин Клариты Карлос, следующая администрация намерена занять по данному вопросу нейтральную позицию.

Марат Павлов отметил, что избранный лидер страны «хотел бы продолжать свою независимую политику».