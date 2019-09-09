Россия решила «еще побыть ненормальной страной» вопреки призывам США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что России нужно стать «нормальной страной».

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«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <…> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2». Его процитировало РИА «Новости».

Также он отметил, что, исходя из пожеланий Вашингтона, Москва должна была бы выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс».

России также нужно было бы поддержать антиконституционный госпереворот, как сделали Соединенные Штаты в феврале 2014 года. В то время украинская оппозиция под натиском радикалов, неонацистов расторгла соглашение, под которым стояли подписи стран-членов Евросоюза, добавил Лавров.

Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с позицией Лаврова по этому вопросу. «Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — сказал он.

Ранее Эспер высказал мнение о том, что «было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими нашими союзниками по НАТО».