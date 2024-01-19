Мир 19 января 2024, 11:40 Россия развеяла миф о неуязвимом оружии Запада Крымский депутат Шувалов призвал Запад не бряцать оружием у российских границ РИА «Новости»

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Странам НАТО не стоит бряцать оружием у российских границ. Такое мнение выразил глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию Александр Шувалов. Его слова привело РИА «Новости».

«В НАТО должны учитывать, что у России есть все возможности остудить любые горячие головы», — сказал парламентарий.

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Таким образом он отреагировал на заявление главкома объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи об учениях Steadfast Defender — 2024. Маневры, в которых будут участвовать около 90 тысяч человек, продлятся несколько месяцев.

По мнению Шувалова, Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом успехи ВС России доказывают, что новейшее и неуязвимое оружие НАТО — всего лишь миф. Образцы западного вооружения успешно уничтожают на Украине.

Ранее крымский депутат Сергей Трофимов заявил, что угрозы Запада об ударах Киева по Крыму любым оружием вынуждают Москву расширить зону СВО.