Мир 07 апреля 2023, 06:04 Россия развеяла миф о всемогуществе Запада — СМИ Al Mayadeen: Россия развеяла популярный миф о гегемонии Запада РИА «Новости»

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России удалось развеять миф о непобедимости Запада. Кроме того, спецоперация на Украине определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия. Об этом написала обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

Журналист подчеркнула, что глубокий кризис в отношениях между Россией и Западом открыл дверь для более тесного сотрудничества страны с Китаем, Индией и Ираном.

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«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — написала Шаабан.

В своем материале она указала на то, что экономике России удалось преодолеть последствия санкций. В то время как ограничительная политика только подтолкнула другие страны к введению платежных схем в собственных валютах, чтобы избежать манипуляций со стороны Запада. То есть, санкции оказали эффект бумеранга на тех, против кого они были введены, и многие из них задумались об избавлении от гегемонии США, добавила обозреватель. Она также выразила уверенность, что такие перемены в мире поспособствуют устранению западного «всемогущества» и помогут установить новые порядки.

Ранее обозреватель американского издания The Hill Брахма Чилани рассказал, что Соединенные Штаты рискуют остаться против России и Китая. Он добавил, что такая ситуация поставит под вопрос американскую гегемонию.