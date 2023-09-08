Мир 08 сентября 2023, 07:53 Россия развеяла миф о непобедимости западных танков CNR: ВС РФ доказали несостоятельность сообщений о непобедимости западных танков Викимедиа

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Российская армия показала в зоне СВО, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом. Об этом в статье Национального радио Китая (CNR) заявил военный обозреватель Вэй Дунсюй.

В качестве примера он привел уничтожение британского танка Challenger 2 около Работина. Российские военные опубликовали в Сети кадры, на которых боевая машина горела на обочине дороги.

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«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», — напомнил Вэй Дунсюй.

Эксперт отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, однако в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

«Миф о том, что „западные танки непобедимы“, давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь», — заключил обозреватель.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российская армия будет уничтожать западную военную технику в ходе СВО. По его словам, часть переданного вооружения уже «обратилась в металлолом».