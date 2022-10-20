Мир 20 октября 2022, 08:13 Россия разрушит гегемонию США, переориентировавшись на Восток — израильские СМИ Jerusalem Post: переориентация России на Восток разрушит гегемонию США

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Переориентация России на Восток разрушит мировой порядок, при котором США были «глобальным гегемоном». Таким мнением поделились журналисты израильского издания Jerusalem Post.

«[Происходит] глобальный сдвиг от евроцентричного мира, <…> от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья», — отметили авторы материала.

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Они констатировали кооперацию России с Китаем, Турцией и Ираном, а также указали, что Российская Федерация выстраивает отношения со странами Средней Азии, Персидского залива, Пакистана. По мнению израильского издания, при внешнеполитической переориентации на Восток Россия использует опыт СССР.

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Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что большинство стран понимают правоту страны в ситуации с Украиной, а также отметил, что Россия не будет «бегать» за Западом для налаживания диалога по этой теме.