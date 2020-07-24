Россия разрешила въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании
«Для граждан трех стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — сообщила пресс-служба правительства.
Распоряжение об отмене ограничений подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, иностранцы смогут получать въездные визы и оформлять приглашения.
Ранее Мишустин сообщил, что начиная с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первые рейсы отправятся в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул. Самолеты в Анталью, Бодрум и Даламан начнут летать с 10 августа. Постепенно список рейсов будет пополняться новыми странами.
Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в России с 27 марта. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые и санитарные рейсы.