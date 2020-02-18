Россия не запретит украинцам въезд в страну по внутреннему паспорту

Киев заявил, что с 1 марта украинцы должны использовать для поездок в Россию загранпаспорта. В Москве решили сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины на российской территории.

По украинскому паспорту разрешен въезд и пребывание в стране, напомнила газета «Известия» действующее законодательство РФ. По нему можно получить госуслуги в сфере миграции.

В пресс-центре МВД РФ заметили, что решение украинского правительства не помешает действию межправительственного соглашения между странами. Оно было подписано в 1997 году и разрешает использование одного из двух документов, удостоверяющих личность.

Об использовании на Украине только загранпаспортов для поездок в РФ заявил в декабре премьер-министр страны Алексей Гончарук, уточнил ТАСС. Украинцам пообещали, что проверять указанные в заграничном паспорте сведения будут специальными приборами — это уменьшит время прохождения пограничного контроля.

Украинский кабмин предусмотрел возможность при поездке из РФ на Украину пользоваться и внутренним паспортом, и свидетельством о рождении.