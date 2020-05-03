Россия разрешила экспорт масок только в пределах стран ЕАЭС

Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран, входящих в состав ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.

«В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления <…>. Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы Союза. Таким образом, в Союзе была введена единая мера», — приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза Минпромторга.

Для устранения барьеров при взаимных поставках СИЗ в ЕАЭС правительство России отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного, также указано в сообщении.

Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.

Когда новый коронавирус только появился, никто не знал толком о симптомах или лечении. В такой ситуации помогли универсальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры. Теперь маска уже стала для многих привычной вещью. При этом маска может не только защищать от инфекции, но и стать стильным элементом одежды. Таким мнением с «360» поделился генеральный директор модного дома, дизайнер Станислав Лопаткин.