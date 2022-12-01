Мир 01 декабря 2022, 09:57 Россия разочаровалась в объективности Мюнхенской конференции МИД: Россия потеряла интерес к Мюнхенской конференции РИА «Новости»

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Россия не собиралась отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию — 2023. Такое заявление сделали представители МИД. Они сообщили официальную позицию государства по мероприятию в интервью РИА «Новости».

Также сотрудники ведомства рассказали, как в МИД отреагировали на недавнее заявление председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена. Тот заявил, что в 2023 году Россию не пригласят на конференцию. Он сказал, что хочет «обсудить будущее РФ» с лидерами оппозиции и изгнанниками этой страны.

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«Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела», — заявили представители МИД.

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По их словам, даже если бы российскую делегацию пригласили, у страны пропал интерес к утратившему объективность форуму. Также они заявили, что мероприятие перестало быть инклюзивным и равноудаленным от всех участников.