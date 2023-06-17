Мир 17 июня 2023, 23:17 Россия разделила подходы Китая по Украине — Лавров Глава МИД Лавров: Россия согласилась с подходами Китая по урегулированию на Украине РИА «Новости»

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Россия разделяет принципиальные подходы Китая в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

По словам министра, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран Африки привели 12 пунктов китайского мирного плана и те его части, которые им близки. Кроме того, они сделали особый акцент на единообразном толковании Устава ООН и отсутствии двойных стандартов.

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Лавров заявил, что африканские партнеры России акцентировали внимание, что для выхода из украинского кризиса нужно обратиться к его истокам, и действовать «на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».

Министр отметил, что российская сторона, «в отличие от бывших западных партнеров» не пытается никого заставить следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих ее позицию стран.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай выступил защитником мира со справедливой позицией по украинскому вопросу.