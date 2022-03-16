Россия рассмотрит создание на Украине нейтрального государства по шведскому формату

Идея создания на Украине полностью нейтрального государства по примеру Швеции или Австрии может рассматриваться Россией в качестве компромиссной. От этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — сообщил Песков.

Он также добавил, что на переговорах с Украиной проскальзывает тема санкционных ограничений, но отказался раскрывать какие-либо подробности.

В то же время Песков отметил, что нынешняя ситуация на Украине может существенно улучшиться в ходе переговоров между странами.

«Ситуация вокруг Украины может быть улучшена с помощью договоренностей на переговорах между Москвой и Киевом», — заявил он.

Ранее представитель делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что России в соседях нужна свободная и независимая страна.