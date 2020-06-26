Россия рассказала в ООН о ликвидации нищеты

Согласно документу, по каждому из пунктов целей Россия за последние несколько лет достигла значительных подвижек. «Среди наиболее успешных можно выделить ЦУР 1 „Ликвидация нищеты“, 4 „Качественное образование“, 8 „Достойная работа и экономический рост“», — сообщается в докладе.

В нем подчеркивается, что «по основным параметрам» государству удалось ликвидировать крайнюю нищету благодаря эффективным мерам в сфере борьбы с бедностью предусматривает. Отмечается, что такая политика позволит снизить «к 2024 году национальный уровень бедности как минимум в два раза». В 2018 году этот показатель равнялся 12,6%.

В документе также упоминаются успехи России в ликвидации голода. Около 1,6% совершеннолетних недоедали в 2018 году. При этом составители обзора отметили задачи, над которыми еще стоит поработать «совместными усилиями государства, бизнеса и общества».

В 2015 году государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Ранее в ООН признали, что организация могла бы работать лучше, сейчас она не такая эффективная, как хотелось бы. Это было ответом на статью президента России Владимира Путина.