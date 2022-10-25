Россия расширила список санкций в отношении представителей Евросоюза | 360°

Мир 25 октября 2022, 20:05 Россия расширила список санкций в отношении представителей Евросоюза МИД РФ заявил о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну РИА "Новости"

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Россия ответила на новые санкции со стороны Евросоюза расширением списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещено въезжать в страну. Об этом сообщили в российском МИД.

Как отмечено на сайте ведомства, въезд на территорию государства запретили представителям коммерческих европейских структур, которые занимаются производством вооружения и военной техники, а также участвуют в поставках оружия Украине. Ограничения также коснулись некоторых депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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В МИД уточнили, что меры приняли в ответ на новые санкции ЕС, введенные против России после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Действия ЕС в министерстве назвали нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН.

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«При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов», — отмечалось в официальном сообщении.

В МИД предупредили о «своевременном и адекватном ответе» на все последующие недружественные действия со стороны Запада.

В сентябре российское внешнеполитическое ведомство внесло в санкционный список 30 глав британских структур, отвечающих за продвижение антироссийской информационной повестки, сообщал RT.