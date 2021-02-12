Россия расширила санкции против украинских компаний

Российское правительство дополнило список украинских компаний, против которых в 2018 году были введены ответные санкции. Ограничения предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества предприятий на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Под запретительные меры попали еще девять компаний: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и ее дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил закрытие трех оппозиционных телеканалов тем, что они «содержали говорящие армии», работавшие против Украины.