Мир 29 декабря 2022, 22:55 Россия рассчитывает на развитие отношений с Израилем при Нетаньяху — МИД МИД: Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху Unsplash

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Российские власти открыты к взаимодействию с новыми правительством Израиля, которое возглавил Биньямин Нетаньяху, говорится в заявлении МИД России.

«Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии „Ликуд“ кабинета министров пойдет на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнерских отношений с Россией», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что Москва готова расширять сотрудничество с Израилем для улучшения обстановки на Ближнем Востоке. Правительство Нетаньяху 29 декабря приняло присягу перед парламентом. Израильский политик уже в третий раз возглавляет кабинет министров.

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Президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху с вступлением в должность. Он отметил вклад премьера в развитие дружественных отношений Москвы и Тель-Авива.